LPI-GTH: Fensterscheibe beschädigt- Zeugensuche

Gotha (ots) - In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages wurde der Polizei ein Zimmerbrand aus einem Mehrfamilienhaus in der Hützelsgasse gemeldet. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Zwei Personen wurden infolge des Brandgeschehens leicht verletzt und medizinisch versorgt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

