POL-MK: Unbekannter durchsucht Zimmer im Pflegeheim

Hemer/Menden (ots) - Nach mehrstündigen Telefonaten hat eine 82-jährige Hemeranerin am Mittwoch Geld an falsche Polizeibeamte übergeben. Angeblich sei die Seniorin im Besitz von Falschgeld. Das müsse überprüft werden. Verteilt über den Tag behelligten die Straftäter eine Reihe von Senioren insbesondere im Raum Hemer/Menden. Die Polizei warnt weiter vor der betrügerischen Masche, die sich vor allem an ältere ...

