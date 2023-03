Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen und der Kreispolizeibehörden Hagen und Märkischer Kreis: Versuchtes Tötungsdelikt

Iserlohn (ots)

Vergangene Nacht, um 2.39 Uhr, meldeten Bürger über Notruf eine schwerverletzte Person am Kurt-Schumacher-Ring in Höhe eines Wettbüros. Der 34-Jährige wies eine stark blutende Verletzung auf und war nicht ansprechbar. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn in ein Iserlohner Krankenhaus. Der Iserlohner schwebt in akuter Lebensgefahr.

Nach derzeitigem Stand ermitteln Staatsanwaltschaft und eine Mordkommission der Polizei wegen des Anfangsverdachts eines Tötungsdeliktes und suchen dringend Zeugen.

Wer hat in der Nacht im Bereich Kurt-Schumacher-Ring verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. (dill)

