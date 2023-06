Feuerwehr Essen

FW-E: PKW landet nach Verkehrsunfall auf dem Dach - drei Personen verletzt, eine davon schwer

Essen-Rüttenscheid, Martinstraße/Rüttenscheider Straße, 09.06.2023, 00:46 Uhr (ots)

Kurz vor ein Uhr in der Nacht, wurde die Feuerwehr Essen, zusammen mit dem Rettungsdienst, zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Rüttenscheider Straße Ecke Martinstraße alarmiert. Die ersten Kräfte sahen zwei verunfallte PKW, wovon einer nach dem Aufprall auf dem Dach, vor einem Betonpfeiler, zum Liegen kam. Alle drei Patienten hatte die Fahrzeuge bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Sie wurden vor Ort von einem Notarzt gesichtet. Die Mitte 20-jährige Fahrerin des blauen Mazda zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde mit Notarztbegleitung in ein Krankenhaus transportiert. Der ebenfalls Mitte 20-jährige Beifahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Auch der ca. 40-jährige Fahrer des weißen Kia musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert werden. Glücklicherweise befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls keine Fußgänger in diesem Bereich, obwohl die Rüttenscheider Straße zu dieser Uhrzeit noch gut besucht war. Wie es zu dem Unfall kam, ist unklar, die Polizei ermittelt. Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschzug, dem Hilfeleistungszug, zwei Rettungswagen sowie einem Notarzt für rund eine Stunde im Einsatz. (CR)

