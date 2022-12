Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Rauchentwicklung aus Wohnhaus

Bonn (ots)

Bonn-Tannenbusch, Oppelner Str., 22.12.2022, 16.30 Uhr. Am frühen Abend wurden Feuerwehr und Rettungsdienst der Stadt Bonn zu einem Wohnungsbrand in den Ortsteil Tannenbusch gerufen. Aus einem Gebäude drang im Erdgeschoß dichter schwarzer Rauch aus dem rückwärtigen Terrassenbereich. Anwohner alarmierten daraufhin umgehend die Feuerwehr. Zwei betroffene Bewohner konnten vor Eintreffen der Feuerwehr die Brandwohnung eigenständig verlassen und sich in Sicherheit begeben. Ein Teil des Wohnungsinventars war in Brand geraten und Ursache für die Rauchentwicklung. Die zuerst eintreffenden Rettungskräfte der Feuerwehr verschafften sich unter schwerem Atemschutz Zutritt über den rückwärtigen Bereich zur verrauchten Wohnung und leiteten mit einem Kleinlöschgerät die Brandbekämpfung ein. Zur Kontrolle der angrenzenden Wohnungen kam ein weiterer Trupp unter Atemschutz zum Einsatz. Lüftungsmaßnahmen mittels Lüfter wurden ebenfalls während des Einsatzverlaufes eingeleitet. Die betroffenen Bewohner wurden durch den Rettungsdienst gesichtet, wovon eine Person vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert wurde. Während der Löscharbeiten konnten zwei anfänglich vermisste Zwergkaninchen durch die Rettungskräfte unbeschadet aufgefunden und in einen rauchfreien Bereich gesichert werden. Die Einsatzstelle wurde der vor Ort tätigen Polizei übergeben. Im Einsatz waren 27 Einsatzkräfte der Feuerwehr, Rettungsdienst, sowie der Einsatzführungsdienst.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell