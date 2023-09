Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Teure Unachtsamkeit

Rastatt (ots)

Drei Leichtverletzte sowie rund 50.000 Euro Gesamtsachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls an der Kreuzung der "Oberwaldstraße" zur "Kehlerstraße" am Mittwochmittag um kurz nach 14 Uhr. Vier Fahrzeuge befahren die "Oberwaldstraße" aus der Rheinau kommend in Richtung Autobahn, als sie an der Kreuzung verkehrsbedingt durch eine Ampelanlage, die auf "Rot" steht, zum Stillstand kommen. Die 68-Jährige Fahrerin des hintersten Fahrzeuges fährt, mutmaßlich aufgrund von Unachtsamkeit, den vor ihr wartenden Fahrzeugen auf, sodass diese sich gegenseitig aufschieben. Hierbei wurden zwei 43-Jährige Männer leicht verletzt. Sie wurden vor Ort von der Besatzung eines alarmierten Rettungswagens versorgt. Ein 48-Jähriger Unfallbeteiligter, ebenfalls leicht verletzt, wurde vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 50.000 Euro.

/ju

