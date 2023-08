Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: An den Po gefasst - Bundespolizisten stellen flüchtigen 35-Jährigen

Essen (ots)

Am gestrigen Donnerstagabend (17. August) soll ein zunächst Unbekannter im Hauptbahnhof Essen einen Reisenden an den Hintern gefasst haben. Bundespolizisten gelang es ihn mit Hilfe der Kameraüberwachung wenig später zu stellen.

Gegen 23 Uhr wurde ein 58-Jähriger in der Bundespolizeiwache im Essener Hauptbahnhof vorstellig. Der Mann gab an, dass er sich kurz zuvor am Treppenaufgang zum Bahnsteig 11/12 befunden habe, als ihm ein Unbekannter ans Gesäß gefasst habe. Dabei soll dieser sich provokant in den Schritt gegriffen und obszöne Gesten gemacht haben. Anschließend sei er in unbekannte Richtung geflohen. Die Beamten werteten die Videoaufnahmen des Bahnhofs aus und stellten fest, dass der Mann dem irischen Staatsbürger nach seiner Ankunft am Gleis 22 gefolgt sei. Dabei habe er dem Geschädigten immer wieder aufgelauert.

Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung stellten die Einsatzkräfte wenig später den 35-Jährigen in seiner auffälligen Bekleidung. Anschließend sprachen die Polizisten einen Platzverweis für den Hauptbahnhof aus. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Gelsenkirchener mit zwei Promille stark alkoholisiert war. Äußern wollte der Deutsche sich zu den Vorwürfen nicht.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell