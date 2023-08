Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Ohne Tickets - Bundespolizisten finden Drogen auf

Dortmund - Heidelberg - Kiel (ots)

Am Donnerstagmorgen (17. August) sollen zwei Männer einen Schnellzug ohne gültigen Fahrschein genutzt haben. Bundespolizisten stellten diese bei Ankunft im Hauptbahnhof Dortmund. Einer von ihnen führte zudem Betäubungsmittel mit sich.

Gegen 07:30 Uhr informierte die Zugbegleiterin des ICE 618 (München - Dortmund) die Bundespolizei darüber, dass sich zwei Personen auf der Toilettenanlage eingesperrt haben, die keinen gültigen Fahrausweis besitzen würden. Beim Halt im Dortmunder Hauptbahnhof begaben sich die Beamten mit der 46-jährigen Bahnmitarbeiterin zu dem Sanitärbereich. Diese gab ab, dass die Männer kein gültiges Ticket bei der Fahrausweiskontrolle vorweisen konnten. Zudem sollen diese sich mehrfach in der Zugtoilette eingesperrt und ihre Ansprachen ignoriert haben. Da der 23-Jährige keine Ausweisdokumente vorweisen konnte, machte er mündliche Angaben zu seiner Person. Bei einer Durchsuchung nach Identitätspapieren fanden die Einsatzkräfte in seiner linken Jackentasche eine Zigarettenverpackung auf. In dieser befanden sich ca. 13g Haschisch. Der Heidelberger gab an, dass er die Drogen zum Eigenbedarf besitze.

Der 20-Jährige aus Kiel nutzte den Zug ebenfalls ohne Fahrausweis. Bei der Kontrolle versuchte er seine Ausweisdokumente zunächst vor den Polizisten zu verstecken. Die Beamten brachten die marokkanischen Staatsbürger zur Bundespolizeiwache, um ihre Identität zweifelsfrei festzustellen. Ein Fingerabdruckscan bestätigte diese schließlich.

Die Bundespolizisten leiteten Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Erschleichens von Leistungen ein.

