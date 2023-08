Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt europäischen Haftbefehl auf der Bundesautobahn A 52

Kleve - Kempen - Niederkrüchten (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 17. August 2023 um 17:15 Uhr, überprüfte eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei auf der Bundesautobahn A 52 an der Anschlussstelle Elmpt einen 35-jährigen Niederländer in einem in Belgien zugelassenen Kleintransporter Mercedes Vito. Ein Abgleich der Personalien des Reisenden in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass er durch die niederländischen Behörden mit einem europäischen Haftbefehl wegen Rauschgiftkriminalität zur Auslieferung gesucht wird. Der Niederländer wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Die Haftunterlagen wurden anschließend beim Bundeskriminalamt angefordert und die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf über die Festnahme informiert. Die zuständige Staatsanwältin erließ daraufhin eine mündliche Festhalteanordnung bis zum 18. August 2023. Der Mann wird am Freitagmorgen beim Amtsgericht Krefeld dem Haftrichter vorgeführt.

