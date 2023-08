BPOL NRW: Bundespolizei findet gestohlenen Roller und stellt flüchtige Tatverdächtige

Dortmund - Lutzerath (ots) - Am gestrigen Nachmittag (16. August) soll ein Mann in einem Schnellzug das Mobiliar demoliert haben. Beim Halt im Dortmunder Hauptbahnhof trat er die Flucht an, konnte jedoch von Bundespolizisten geschnappt werden. Gegen 15:30 Uhr informierte der Zugbegleiter des IC 2048 (nach Köln Hbf) die Bundespolizei über eine aggressive Person im dem ...

mehr