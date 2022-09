Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch durch die Wand

Gera (ots)

Bad Köstritz:

In der Tatzeit vom 26.08.2022 bis 08.09.2022 wurde in einen Garten in der "Gartenanlage Schulstraße" eingebrochen. Hierbei verschafften sich die Täter durch die Wand einer Gartenlaube Zugang zum Gelände und verursachten dort Beschädigungen in 5-stelliger Höhe. Ebenso wurden verschiedene Gegenstände entwendet. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, welche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 829 0 bei der Polizei Gera zu melden.

