BPOL NRW: Acht Monate Haft - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Oelde (ots) - Mit hoher Geschwindigkeit hat ein Zug am Dienstagabend (15. August) in Oelde ein Hindernis überfahren. Es entstand Sachschaden. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und sucht Zeugen. Gegen 21 Uhr befuhr der ICE 1154 die Strecke von Berlin nach Bonn mit rund 200 km/h, als er im Bereich der Warendorfer Straße in ...

