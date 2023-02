Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Bus streift Lkw-Gespann - Suche nach Geschädigtem

Erbach (ots)

Nach momentanem Ermittlungsstand beschädigte am Montag (08.02.) gegen 15:40 Uhr ein Bus zur Personenbeförderung ein LKW-Gespann, welches auf der B47 an einer Haltestelle in Höhe des Habermannkreuzes stand. Als der Bus an den Unfallort zurückkehrte, war das Gespann bereits weitergefahren. Der Sachschaden wird mindestens auf 1000 EUR geschätzt. Hinweise auf den beschädigten LKW und zum Unfallverlauf nimmt die Polizeistation in Erbach unter der Telefonnummer 06062/ 953-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell