POL-ERB: Außenspiegel an Pkw beschädigt

Michelstadt (ots)

In der Nacht von Samstag (04.02.) auf Sonntag (05.02.) parkte eine 22-jährige Odenwälderin ihren grauen Ford Fiesta auf dem Bienenmarktsparkplatz in Michelstadt. Als die Eigentümerin am nächsten Morgen zu dem geparkten Fahrzeug zurückkehrte, musste diese Beschädigungen an dem linken Außenspiegel feststellen. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Schaden dürfte sich auf ca. 250,- EUR belaufen. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben könne, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Erbach (06062/953-0) telefonisch in Verbindung zu setzen.

