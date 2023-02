Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen/Wixhausen: Diebe haben es wiederholt auf Roller abgesehen

Ermittlungen dauern an

Polizei gibt Tipps zum Schutz vor Diebstahl

Darmstadt (ots)

Wiederholt hatten es Kriminelle in den zurückliegenden Tagen auf motorisierte Roller abgesehen.

Im Ortsteil Arheilgen entwendeten die Täter in der Grillparzer Straße einen Piaggio Roller, der zum Zeitpunkt der Tat vor einem Wohnhaus abgestellt und mit einem Lenkradschloss gesichert war. Der Tatzeitraum wird ersten Erkenntnissen zufolge zwischen Samstag (4.2.) und Sonntag (5.2.) eingrenzt. An dem Roller in der Farbe Beige war das Kennzeichen 955-KSO angebracht. Und auch im Ortsteil Wixhausen geriet zwischen Sonntag (5.2.) und Montag (6.2.) ein "In den Bornwiesen" auf dem Anwesen eines Einfamilienhauses geparkter Roller in das Visier Krimineller. Sie überwanden das Lenkradschloss und machten sich mit dem Fahrzeug auf und davon.

Ob diese Taten mit der seit Ende 2022 beginnenden Häufung von Rollerdiebstählen, insbesondere im Stadtgebiet Darmstadt, in Verbindung stehen, wird geprüft. Im Augenmerk der Ermittlerinnen und Ermittler stehen dabei eine Gruppe minderjähriger Tatverdächtiger, die derzeit für die zahlreichen Taten im höheren zweistelligen Bereich in Betracht kommen könnten. Auch weitere Delikte, darunter unter anderem der unbefugte Gebrauch von Fahrzeugen, Sachbeschädigungen, Körperverletzungen und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, sind Gegenstand der andauernden Untersuchungen. Dabei agieren die 14- bis 17-Jährigen entweder allein oder in wechselnder Zusammensetzung aus einer Gruppe heraus. So waren am vergangenen Donnerstag (2.2.) zwei flüchtende 14- und 15 -Jährige nach einem Rollerdiebstahl in der Eberstädter Kirchstraße von Streifenbeamten vorläufig festgenommen und nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten übergeben worden.

Bei ihren Ermittlungen arbeiten die Polizeibeamten und Polizeibeamtinnen eng mit dem Jugendamt, der Jugendgerichtshilfe und der Staatsanwaltschaft Darmstadt zusammen. Ein weiterer wichtiger Baustein im Rahmen der Ermittlungen sind zudem Zeugen, die zu den Taten sachdienliche Hinweise geben können. Bezogen auf die aktuellen Fälle in Arheilgen und Wixhausen fragen die Beamten: Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Angaben zum Verbleib der Roller machen oder andere sachdienliche Hinweise geben? Die für die Fälle zuständigen Fachkommissariate 43 und 35 sind unter der Rufnummer 06151/9690 zu erreichen.

Zudem nimmt die Polizei das Geschehen erneut zum Anlass und gibt Tipps, wie motorisierte Roller vor Diebstahl geschützt werden können: Das Lenkerschloss allein reicht oft nicht aus, um Rollerdiebstähle effektiv zu verhindern. Besser ist es, den Roller zusätzlich mit einem Schloss am Reifen zu sichern, um den Diebstahl zu erschweren. Den besten mechanischen Diebstahl-Schutz bieten stabile Bügel- oder Panzerkabelschlösser. Soweit die Möglichkeit besteht, wird auch geraten, den Roller wegzuschließen, um es den Dieben möglichst schwer zu machen und die potenzielle Beute aus dem Sichtfeld der Kriminellen zu entfernen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell