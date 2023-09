Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Nach Sturz mit Pedelec verstorben

Durmersheim (ots)

Ein 57-Jähriger ist nach einem Unfall mit seinem Pedelec seinen Verletzungen erlegen. Der Mann war am vergangenen Samstag gegen 21:40 Uhr auf dem Radweg der Würmersheimer Straße in Richtung Durmersheim unterwegs. Ersten Ermittlungen zufolge stürzte er alleinbeteiligt und prallte mit dem Kopf gegen den Bordstein. Nach medizinischer Erstversorgung vor Ort wurde er in eine Klinik eingeliefert, wo er am Donnerstag verstarb. /ma

