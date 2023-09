Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Betrugsversuch an Haustür gescheitert- Seniorin erkennt Masche

Herford (ots)

(sls) Am Dienstagmorgen (5.9.) gegen 15.50 Uhr wurde eine Seniorin an der Adlerstraße von einem "angeblichem Bankmitarbeiter" angerufen. Der Anrufer teilte der Dame mit, dass von einem ehemaligen Mitarbeiter des Bankinstitutes ein hoher Geldbetrag von ihrem Konto abgebucht wurde, und dieser Mitarbeiter sich damit ins Ausland abgesetzt habe. Um angeblich weiteren Schaden abzuwenden, bat der Anrufer, dass die Seniorin ihre Vermögensgegenstände zusammen suchen sollte und dass diese dann zur weiteren Sicherung durch den Bankmitarbeiter und einem Polizeibeamten abgeholt werden. Zunächst verunsichert von der Situation und den glaubhaften Aussagen, suchte die Dame ein wenig Schmuck zusammen. Als dann jedoch gegen 16.15 Uhr zwei männlichen Personen an der Tür klingelten, kam ihr die Situation doch komisch vor und sie bekam den Verdacht, dass es sich um eine Betrugsmasche handelte. Durch die geschlossene Haustür erklärte sie den Männern die Situation und dass sie sicherheitshalber nochmal die Polizei anrufen werde. Daraufhin flüchteten beide Personen von der Haustür in bislang unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach weiteren Zeugen, die die beiden männlichen Personen an der Adlerstraße oder Umgehung gesehen haben und Angaben dazu machen können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

