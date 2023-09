Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall beim Wendemanöver- Motorradfahrer stürzt

Bild-Infos

Download

Rödinghausen (ots)

(sls) In Rödinghausen kam es am Donnerstag (7.9.) zu einem Verkehrsunfall auf der Kilverstraße, als ein 53-jähriger Fahrer eines Ford Transit einen Motorradfahrer übersah. Gegen 20.17 Uhr befand sich der Transit-Fahrer aus Bad Driburg auf der Kilverstraße und beabsichtigte in Höhe der Hausnummer 157 mit seinem Fahrzeug zu wenden. Aufgrund des hohen Wendekreises musste der 53-Jährige über die Gegenfahrbahn fahren. Hierbei übersah er jedoch einen entgegen kommenden 16-Jährigen mit seiner 125er Yamaha. Der Jugendliche aus Bünde versuchte dem Ford Transit noch auszuweichen. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte in ein anliegendes Gebüsch. Durch den Sturz ins Gebüsch verletzte sich der Bünder im Bereich des Oberkörpers und der Beine, so dass er ärztlich versorgt werden musste. An der Yamaha entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell