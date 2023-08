Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Betrunken und ohne Versicherung auf E-Scooter unterwegs

Landau (ots)

Am 05.08.2023 wurde gegen 12:35 Uhr ein 39-jähriger Fahrer eines E-Scooters in der Rheinstraße in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Eine Versicherung bestand nicht. Zu allem Überfluss konnte während der Kontrolle Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Dem 39-Jährigen wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechtfertigen müssen. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell