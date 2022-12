Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.12.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn

Künzelsau: Einbruchsversuch in Kindergarten - Polizei sucht Zeugen

In einen Kindergarten in Künzelsau versuchten Unbekannte am vergangenen Wochenende einzubrechen. Der oder die Täter machten sich zwischen 16.30 Uhr am Freitag und 9.30 Uhr am Montag an einem Fenster des Gebäudes in der Seestraße zu schaffen. Sie konnten zwar keinen Zugang in den Kindergarten erlangen, verursachten aber Sachschaden in unbekannter Höhe. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Künzelsau-Gaisbach: E-Bikes gestohlen

Unbekannte entwendeten in der Nacht auf Montag zwei E-Bikes aus einer Garage in Künzelsau-Gaisbach. Der oder die Täter begaben sich zwischen 19.30 Uhr am Sonntag und 9 Uhr am Montag in das Gebäude im Veilchenweg. Dort nahmen sie die beiden Zweiräder, die wohl mit einem Kettenschloss gesichert waren, an sich und flüchteten. Außerdem wurde ein zugehöriges Ladegerät gestohlen. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 07940 9400 an das Polizeirevier Künzelsau.

Krautheim: Brand mit Sachschaden

Ein Schaden von rund 20.000 Euro entstand am Montagvormittag in Krautheim-Gommersdorf. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet gegen 8.15 Uhr die Heizungsanlage in einem Gebäude in der Kapellenstraße in Brand. Die Bewohnerin wurde aufgrund des Rauchgases auf den Brand aufmerksam und verständigte die Feuerwehr. An der Heizung entstand Sachschaden, das Gebäude blieb unversehrt. Zu einem Personenschaden kam es nicht.

Künzelsau: Ladengebäude in Brand - Zeugen gesucht

Am vergangenen Montag kam es in Künzelsau zu einem Brand an einem Ladengeschäft. Gegen 16.30 Uhr wiesen Passanten die Ladeninhaberin darauf hin, dass die Überdachung, zwischen dem Laden und einem Wohnhaus, brennen würde. Daraufhin hat die Frau die Feuerwehr verständigt, welche den Brand in der Hauptstraße löschen konnte, bevor das Feuer auf das angrenzende Wohnhaus übersprang. Es entstand Sachschaden von einigen hundert Euro. Personen wurden keine verletzt. Des Weiteren konnten an der Brandstelle Überreste von Feuerwerkskörpern gefunden werden. Inwieweit diese mit dem Brand in Verbindung stehen, wird derzeit ermittelt. Wer Hinweise zu der Brandursache geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

Ingelfingen: Biberbau zerstört - Zeugen gesucht

Eine Biberburg mit einem dazugehörigen Damm wurden von einer unbekannten Person in Ingelfingen-Eberstal zerstört. Im Zeitraum von Freitag, den 02. Dezember bis Freitag, den 09. Dezember schob eine Person, vermutlich mit einem Traktor, die Biberburg in den Sindelbach. Der anliegende Biberdamm wurde ebenfalls geöffnet und somit beschädigt. Wer Hinweise zu dem Ereignis geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

