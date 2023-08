Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallörtlichkeit und Geschädigte gesucht Landau in der Pfalz, B38 Freitag, 04.08.2023, 16:45 Uhr

Landau (ots)

Im Verlauf des Freitagnachmittags kam es möglicherweise in Landau zu einem Verkehrsunfall durch eine körperlich beeinträchtigte 78-jährige Fahrzeugführerin.

Der Polizeiinspektion in Landau wurde zunächst durch mehrere Zeugen ein grauer VW Polo mit extrem auffälliger Fahrweise in der Nähe des Media-Marktes gemeldet. Das Fahrzeug würde immer wieder extrem langsam geführt werden, sei mehrfach auf die Gegenfahrbahn gekommen und habe eine rote Ampel überfahren. Fahrzeug und die Fahrzeugführerin konnten schließlich auf der B38 an der Zufahrt zum Flugplatz Ebenberg festgestellt werden. Die 78-Jährige war in Folge ihrer Diabeteserkrankung in den Unterzucker gefallen und nicht ansprechbar. Sie wurde daher durch Rettungssanitäter vor Ort medizinisch erstversorgt. Am Fahrzeug konnten frische Schäden festgestellt werden, welche vermuten lassen, dass die 78-Jährige im Verlauf des Tages einen Verkehrsunfall hatte. Nachdem sie sich etwas erholt hatte, konnte sie sich jedoch an keinen Verkehrsunfall erinnern.

Die Polizeiinspektion Landau sucht daher nun nach Zeugen oder möglichen Geschädigten des nicht genauer bekannten Verkehrsunfalls. Die 78-Jährige muss sich wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten. Auch die Führerscheinstelle wird über den Vorfall informiert werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell