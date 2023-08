Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Pkw beschädigt - Zeugenaufruf

Edenkoben (ots)

In der Zeit vom 04.08.2023, 16:00 Uhr - 05.08.2023, 8:30 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße in Edenkoben ein Pkw beschädigt. Bislang unbekannte Täter beschädigten an einem geparkten Pkw die Windschutzscheibe sowie die Seitenscheibe der Beifahrertür. Aus dem Pkw selbst wurde hierbei nichts entwendet. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1000,- EUR.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben, Tel.: 06323/955-0 oder per E-Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

