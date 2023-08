POL-PDLD: LKW kollidiert mit Brücke

Rheinzabern (ots) - Mittwochnacht versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Friedhofstraße in Rheinzabern einzubrechen. An der Hauseingangstür konnten Hebelspuren festgestellt werden. Es blieb beim Versuch. An der angegangenen Tür entstand Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07271 92210 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: ...

