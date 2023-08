Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall verursacht und geflüchtet

Bellheim (ots)

Einen Schaden von etwa 2000 Euro verursachte ein bislang unbekannter PKW Fahrer, welcher in der Zeit zwischen dem 02.08.2023, 20.00 Uhr bis 04.08.2023, 08:30 Uhr einen am Fahrbahnrand geparkten PKW im Bereich des hinteren Kotflügels touchierte und beschädigte. Dies ereignete sich in der Richard-Wagner-Straße, Höhe der Hausnummer 4 in Bellheim. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter der Rufnummer: 07274 9580 oder per E-Mail unter: pigermersheim@polizei.rlp.de, entgegen.

Fahrerflucht ist eine strafbare Handlung und kann schwere Konsequenzen nach sich ziehen. Die Polizei warnt eindringlich davor, sich nach einem Verkehrsunfall unerlaubt von der Unfallstelle zu entfernen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell