POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Unfallflucht in der Klosterstraße - Zeugensuche

Freiburg (ots) - In dem Zeitraum von Samstag, 29.07.2023 bis Dienstag, 01.08.2023, wurde in Rheinfelden erneut ein Imbisswagen aufgebrochen. Um in den Imbisswagen zu gelangen, welcher in der Großfeldstraße bei einem Möbelhaus steht, hebelte der Unbekannte die Tür auf. Ebenso wurde eine Kassenschublade aufgehebelt. Im Imbisswagen befand sich kein Bargeld. Allerdings ...

