POL-FR: Wutöschingen: Fehler beim Abbiegen auf der Bundesstraße - drei Leichtverletzte - hoher Sachschaden

Eine 40-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Montag, 31.07.2023, gegen 15.35 Uhr, die Bundesstraße 314 von Stühlingen kommend in Richtung Lauchringen und übersah auf Höhe Ofteringen, beim Abbiegen nach links in Richtung Degernau einen entgegenkommenden 43-jährigen Pkw-Fahrer. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Alle drei Insassen der beiden Fahrzeuge wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte diese in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 22.000 Euro.

