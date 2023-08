POL-FR: Gutach: Nach Verfolgungsfahrt vorläufig festgenommen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Einen 23-jährigen Mann vorläufig festgenommen haben Polizeikräfte am Montag, 31.07.2023, in Emmendingen. Ein Zeuge hatte der Polizei gegen 8 Uhr mitgeteilt, dass der Mann im Bereich Neubronnstraße eine Gasflasche von einem überdachten Sitzplatz entwendet habe und damit drohe, die Flasche anzuzünden. Der Mann konnte kurz darauf auf dem Gehweg in der Neubronnstraße in der Nähe der Bahngleise ...

mehr