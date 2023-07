Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230712.6 Kremperheide: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Kremperheide (ots)

Am vergangenen Samstag ist es in Kremperheide zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nun nach Zeugen, die Hinweise auf das schwarze, flüchtige Verursacherfahrzeug geben können.

Gegen 21.15 Uhr vernahmen zwei Zeugen unabhängig voneinander in der Straße Gröngal einen lauten Knall. Sie entdeckten daraufhin ein schwarzes Auto, das sich mit aufheulendem Motor in Richtung Heideweg entfernte und stellten zudem einen geparkten, beschädigten Polo in Höhe der Hausnummer 2 fest. Der Halterin des Wagens gaben sie von dem Vorfall Kenntnis, die Frau erstattete Anzeige bei der Polizei.

Der verursachte Schaden an dem Volkswagen dürfte sich auf etwa 4.500 Euro belaufen.

Laut den Zeugen war das Verursacherfahrzeug schwarz und möglicherweise ein SUV. Vermutlich trug das Auto Itzehoer Kennzeichen, es dürfte nach dem Unfall erhebliche Beschädigungen aufweisen. Zeugen, die Hinweise in dieser Sache geben können, sollten sich an die Unfallermittler unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell