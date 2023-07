Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230712.5 Horst: Dachstuhlbrand nach Blitzeinschlag

Horst (ots)

Bei einem Brand eines Dachstuhls in Horst in der Nacht zu heute ist ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich entstanden. Die Itzehoer Kripo übernimmt die Ermittlungen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen schlug gegen 05.00 Uhr ein Blitz in ein Wohnhaus in der Heimstraße ein. Daraufhin geriet der Dachstuhl des Hauses mit starker Rauchentwicklung in Brand. Der Bewohner des Objektes verließ das Gebäude eigenständig, er blieb unverletzt.

Mit den Löscharbeiten war die Freiwillige Feuerwehr Horst betraut, der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 100.000 Euro.

Merle Neufeld

