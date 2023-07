POL-IZ: 230712. 2 Dellstedt: Hund greift Frau beim Spaziergang mit ihrem Hund an und beißt diesen tot

Marne (ots) - Am Dienstagabend ist in Marne ein junger Mann mit seinem Auto von der Landesstraße 142 abgekommen und verunglückt. Wie sich herausstellte, stand er nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss. Um 17.50 Uhr war ein Dithmarscher in einem Polo auf der St. Michaelisdonner Straße aus Richtung Marne kommend in Richtung Sankt Michaelisdonn unterwegs. Aufgrund seines hohen Alkoholisierungsgrades geriet der ...

