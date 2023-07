Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230712.3 Heide: Falscher Sparkassenmitarbeiter erfolgreich

Heide (ots)

Bereits zu Monatsbeginn ist es einem Telefonbetrüger gelungen, von einer Heiderin Bankzugangsdaten zu erlangen und sich so Zugriff auf das Konto der Dame zu verschaffen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 1.500 Euro.

Am 2. Juli 2023 erhielt die Geschädigte eine SMS, vorgeblich von der Sparkasse, mit der Aufforderung, ihr pushTAN-Verfahren zu aktualisieren. Einen Tag später rief in demselben Zusammenhang bei ihr ein Mann an, der sich als Mitarbeiter der Sparkasse ausgab. Er wolle gemeinsam mit der Anzeigenden die Erneuerung des pushTAN-Verfahrens durchführen, so der Gauner. In der Folge gelang es ihm, sich Zugriff auf das Onlinebanking der 37-Jährigen zu verschaffen. Dort erfolgten drei Abbuchungen vom Konto der Dithmarscherin. Die Tat bemerkte die Anzeigende erst Tage später und erstattete Anzeige.

Die Polizei möchte in diesem Zusammenhang nochmals davor warnen, sich am Telefon auf die Herausgabe von Bankdaten oder persönlichen Daten einzulassen. Weder Banken noch andere Unternehmen wie Microsoft führen Wartungen oder Ähnliches am Telefon durch.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell