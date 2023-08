Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: 23-Jähriger droht mit Gasflasche - Festnahme

Einen 23-jährigen Mann vorläufig festgenommen haben Polizeikräfte am Montag, 31.07.2023, in Emmendingen. Ein Zeuge hatte der Polizei gegen 8 Uhr mitgeteilt, dass der Mann im Bereich Neubronnstraße eine Gasflasche von einem überdachten Sitzplatz entwendet habe und damit drohe, die Flasche anzuzünden.

Der Mann konnte kurz darauf auf dem Gehweg in der Neubronnstraße in der Nähe der Bahngleise festgestellt werden. Er führte ein Feuerzeug bei sich und entzündete damit immer wieder Gas, welches er aus der Gasflasche in seinen Mund strömen ließ. Zudem führte er ein Klappmesser bei sich, welches er zeitweise in der Hand hielt.

Mehrfachen Aufforderungen der Polizei, die Gasflasche abzustellen, leistete der Mann nicht Folge, sondern zündete diese an und richtete die Flamme in Richtung der eingesetzten Polizeikräfte. Der 23-Jährige wurde daraufhin in einem günstigen Moment unter Einsatz von Reizspray auf den Boden gebracht und festgenommen.

Die zu diesem Zeitpunkt brennende Gasflasche entzündete eine Hecke, das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde dabei niemand. Der Festgenommene, der sich offenbar selbst eine Brandverletzung am Arm zugefügt hatte, wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und in der Folge in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

