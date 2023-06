POL-PPWP: Auffahrunfall durch Unaufmerksamkeit

Kaiserslautern (ots) - Ein unbekannter Täter versuchte am Dienstagnachmittag gleich in mehrere Objekte einzubrechen. Zunächst setzte er an, um die Eingangstür eines Beauty Salons in der Pirmasenser Straße gewaltsam zu öffnen. Dies gelang ihm nicht, weswegen er sein "Glück" an der Zugangstür einer benachbarten Kinderarztpraxis versuchte. Auch hier blieb der Unbekannte erfolglos. An den Türen entstand Sachschaden. ...

