Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehrere Einbruchsversuche schlugen fehl

Kaiserslautern (ots)

Ein unbekannter Täter versuchte am Dienstagnachmittag gleich in mehrere Objekte einzubrechen. Zunächst setzte er an, um die Eingangstür eines Beauty Salons in der Pirmasenser Straße gewaltsam zu öffnen. Dies gelang ihm nicht, weswegen er sein "Glück" an der Zugangstür einer benachbarten Kinderarztpraxis versuchte. Auch hier blieb der Unbekannte erfolglos. An den Türen entstand Sachschaden. Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen versuchten Einbruchsdiebstahls. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell