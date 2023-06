Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Im Auto eingesperrt

Kaiserslautern (ots)

Ein nicht alltäglicher Hilferuf erreichte die Polizei am Dienstagmorgen. Ein 59-jähriger Mann hatte sich in seinem Auto eingesperrt und konnte sich selbst nicht mehr aus seiner misslichen Lage befreien. Der Mann konnte aber auch seinen genauen Standort nicht angeben. Er war mit seinem Kleintransporter auf der Durchreise und wollte in Kaiserslautern eine kurze Rast einlegen. Aufgrund seiner Müdigkeit hielt er kurzerhand auf einem Parkplatz und legte sich im Laderaum schlafen. Als er wieder wach wurde, fand er sich eingesperrt in seinem Auto wieder und rief die Polizei. Nach fast sechs Stunden konnte eine Polizeistreife das Auto in der Altenwoogstraße ausfindig machen und den Fahrer befreien. Der Mann setzte im Anschluss seine Reise fort. |elz

