Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Geschwindigkeitskontrollen

Obrigheim (Pfalz) (ots)

Am 03.04.2023 zwischen 09:45 Uhr und 11:30 Uhr wurden in der Wormser Straße in Obrigheim (Pfalz) Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. In diesem Zeitraum wurden 11 Fahrzeugführer aufgrund überhöhter Geschwindigkeit einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 93 km/h bei erlaubten 50km/h.

Eine weitere Messstelle wurde zwischen 12:30 Uhr und 13:15 Uhr in der Eistalstraße in Mertesheim eingerichtet. Dort wurde der fließende Verkehr in Fahrtrichtung Ebertsheim gemessen. Es konnten keine Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden.

