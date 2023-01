Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Falscher Polizist bringt Frau um über 18.000 Euro

PR Ribnitz-Damgarten (ots)

Sie ist über 90 Jahre alt, hat ihr Leben lang gespart und nun ist wegen skrupelloser Betrüger das gesamte Konto leergeräumt: Wieder hat es ein falscher Polizist geschafft, eine alte Frau um ihr Geld zu bringen. Gestern haben Angehörige der deutschen Frau aus dem Amtsbereich Recknitz-Trebeltal den Betrug zur Anzeige gebracht.

Das Opfer wurde scheinbar am Mittwoch durch einen hochdeutsch sprechenden Mann angerufen. Dieser gab sich als Polizist aus dem Revier in Ribnitz-Damgarten aus und berichtete wie so oft in solchen Fällen, dass ihr Geld auf dem Konto aktuell wegen Betrügerbanden im Umkreis nicht sicher sei. Die Polizei wolle es in Sicherheit bringen. Es wurde ein Abholer zu ihr geschickt, der in zivil gekleidet sei, um verdeckte Ermittlungen in dem Fall nicht auffliegen zu lassen. Dem übergab sie ihre Bankkarte samt PIN. Nun sind rund 19.000 Euro einfach weg.

Den Abholer beschreibt die Frau wie folgt: circa 1,85 Meter groß, schwarze, wellige Haare, ein Kinnbart, bekleidet mit einem schwarzen langen Mantel und einem Schal. Es ist nicht auszuschließen, dass dieser Mann bei weiteren Betrugsversuchen zum Einsatz kommt.

Gerade bei älteren Menschen wird mit dieser Masche ihr Grundvertrauen in Sicherheitsbehörden auf schäbigste Art von den Betrügern missbraucht. Es passt in vielen Fällen gar nicht in das Weltbild der Opfer, dass sich jemand als Polizei ausgibt und sie gar nicht schützen, sondern betrügen will.

Wir warnen weiterhin eindringlich davor, am Telefon über das Vermögen zu sprechen. Die echte Polizei würde nie so etwas abfragen und auch kein Geld in Sicherheit bringen, weil Betrüger im Umkreis unterwegs sind. Wer sich nicht sicher ist, ob er von der echten Polizei kontaktiert wurde, sollte immer zuerst das Gespräch beenden und auch selbst auflegen und dann neu wählen - am besten die 110. Nicht verbinden lassen! Betrüger können das fingieren! Wer Kontaktmöglichkeiten zu seinen Angehörigen hat, sollte diese zu Rate ziehen, bevor Wertgegenstände, Bargeld oder Bankkarten an vermeintliche Polizisten übergeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell