POL-FR: Albbruck: Unfall beim Überholen auf Kreisstraße

Freiburg (ots) - Eine 40-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Montag, 31.07.2023, gegen 15.35 Uhr, die Bundesstraße 314 von Stühlingen kommend in Richtung Lauchringen und übersah auf Höhe Ofteringen, beim Abbiegen nach links in Richtung Degernau einen entgegenkommenden 43-jährigen Pkw-Fahrer. Im Einmündungsbereich ...

