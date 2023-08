Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wohnhausbrand in Rhodter Straße

Edenkoben- 05.08.2023, 22:00 Uhr (ots)

In der Rhodter Straße in Edenkoben kam es aus bislang ungeklärter Ursache am 05.08.2023 gegen 22:00 Uhr zum Brand eines Einfamilienhauses. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern derzeit an. Die Polizei betreibt Absperrmaßnahmen. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Hinweise auf Verletzte gibt es bislang keine. Aufgrund des Brandes und der Einsatzmaßnahmen kann es in Teilen des Stadtgebietes zu Geruchsbelästigungen und Stromausfällen kommen. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell