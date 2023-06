Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Leutkirch

Betrüger melden sich bei Seniorin - Polizei warnt vor Abzocke über Handy

Im letzten Moment einem Betrug entgangen ist eine Frau aus Wangen am Montag. Sie wurde über das Handy von einem Unbekannten, die sich als ihre Tochter mit neuer Handynummer ausgab, angeschrieben und nach kurzem Chat um eine finanzielle Unterstützung gebeten. Die 82-Jährige überwies daraufhin einen vierstelligen Betrag und meldete sich im Anschluss über eine andere Nummer bei ihrer Tochter um die Transaktion zu bestätigen. Dort fiel der Schwindel sofort auf und der Überweisungsauftrag konnte vor der Ausführung durch die Bank rechtzeitig zurückgezogen werden. Die Polizei möchte den Fall zum Anlass nehmen, um nochmals vor der derzeit sehr gängigen Betrugsmasche zu warnen. Lassen Sie sich nicht von Betrügern übers Ohre hauen, die sich als Angehörige ausgeben. Prüfen Sie die Identität der angeblichen Person, insbesondere dann, wenn Ihr Gegenüber Geld fordert. Lassen Sie sich nicht zeitlich unter Druck setzen und melden sich im Zweifelsfall bei anderen Angehörigen oder der Polizei. Weiter Hinweise und Tipps finden Sie auch im Internet unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/

Ravensburg

Autofahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Radlerin

Den Fahrer eines Pkw, der am Montag gegen 17 Uhr beim Abbiegen von der Meersburger Straße in die Escher-Wyss-Straße eine Radfahrerin touchiert hat sucht das Polizeirevier Ravensburg. Der Lenker war in Richtung Weststadt unterwegs und streifte die 36-jährige Radlerin beim rechts abbiegen. Diese war in selbiger Richtung unterwegs, wollte die Kreuzung aber geradeaus queren. Während sich die Zweiradlenkerin bei der Kollision leicht verletzte, fuhr der Unfallverursacher davon. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fahrer geben können oder den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 bei der Polizei zu melden.

Ravensburg

Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Am Montag zwischen 15.15 Uhr und 15.45 Uhr ist auf dem Parkplatz einer Klinik in der Wilhelm-Hauff-Straße ein Ford angefahren worden. Der Pkw war auf dem Gelände geparkt, als der Unfallverursacher den Wagen touchierte und an diesem einen Schaden von rund 500 Euro verursachte. Ohne sich um die Kollision zu kümmern, fuhr er im Anschluss davon. Ein Zeuge, der aber ebenfalls unbekannt ist, soll den Vorfall beobachtet und die Besitzerin des Ford auf den Schaden aufmerksam gemacht haben. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt, der Zeuge sowie Personen, die Hinweise auf den Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Zigarettenautomat angebohrt

Mit einem Bohrer hat ein Dieb versucht zwischen Sonntagabend und Montagmorgen einen Zigarettenautomaten in der Bleicherstraße aufzubrechen. Der Täter scheiterte, verursachte an dem Automaten aber einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Ravensburg hat Ermittlungen gegen den unbekannten Täter eingeleitet, sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Vogt

Unfall an Baggersee - Verursacher flüchtet

Um sachdienliche Hinweise bittet die Polizei, nachdem am Montag zwischen 13 Uhr und 14.45 Uhr am Baggersee Grenis ein geparkter 1er BMW angefahren wurde. Vermutlich beim Ausparken beschädigte der unbekannte Verursacher den roten Pkw und fuhr im Anschluss davon, ohne den Zusammenstoß zu melden. Der entstandene Schaden am BMW beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Personen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 zu kontaktieren.

Wangen

Scheibe von Polizeifahrzeug eingetreten

Bei einem Polizeieinsatz Im Waltersbühl am Montagnachmittag hat ein junger Mann die Scheibe eines Streifenfahrzeugs eingetreten. Die Beamten waren wegen eines lautstarken Streits in die Straße gerufen worden, bei dem es um den Mann und seine Mutter ging. Wegen des psychischen Ausnahmezustandes des jungen Mannes verständigte die Polizei einen Krankenwagen und setzte ihn solange in das Polizeifahrzeug. Während der Wartezeit erlitt der erst ruhige Mann wohl einen Schub, bedrohte die Beamten und versuchte mit Fäusten nach ihnen zu schlagen. Als die Polizisten den Mann mit Handschellen fesselten, trat der Mann von innen die Scheibe des Autos ein. Ein Polizist wurde dabei leicht verletzt. Wegen seines Zustandes wurde der Heranwachsende schließlich in ein Krankenhaus gebracht. Er hat sich nun auch strafrechtlich zu verantworten.

Wangen

Unbekannter entblößt sich

Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat Ravensburg, nachdem sich am Samstag an einem kleinen Steg am Blausee ein Mann vor einer Jugendlichen entblößt und anzüglich verhalten haben soll. Der Unbekannte, der als etwa 20 Jahre alt, schlank und von südländischem Aussehen beschrieben wird, soll, während er das Mädchen beobachtete, masturbiert haben. Das Mädchen traute sich erst um Hilfe zu bitten, als der Mann davongegangen war. Der Täter soll ein runden Gesicht und kurze, dunkel, lichte Haare gehabt haben. Er trug eine schwarze Badehose. Hinweise zu dem Mann nimmt die Polizei unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Kißlegg

Kreissäge gefunden - Polizei sucht Eigentümer

Nachdem ein Mann bei Arbeiten an einer Wiese im Bereich Fürst-Maximilian-Straße eine in einem Gebüsch versteckte Kreissäge gefunden hat, sucht die Polizei dessen Eigentümer. Es ist nicht auszuschließend, dass diese bei einem Diebstahl abhandengekommen ist und nach der Tat dort deponiert wurde. Personen, denen die Handkreissäge gehören könnte, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeiposten Vogt unter Tel. 07529/97156-0 zu melden.

Weingarten

Polizei ermittelt wegen Verdacht des Pkw-Diebstahls

Bereits in der Nacht zum Sonntag ist im Seniorenweg offenbar ein Pkw gestohlen worden. Dessen Besitzer hatte die blaue Mercedes R-Klasse am Samstag gegen 23.30 Uhr auf einem Parkplatz vor einem Haus abgestellt. Aller er am Folgetag gegen Abend zurück zu seinem Pkw kam, fehlte von diesem jede Spur. Recherchen dazu, dass der Pkw möglicherweise abgeschleppt wurde, führten bislang zu keinem Erfolg, weshalb der 32-Jährige zwischenzeitlich Anzeige bei der Polizei erstattet hat. Diese hat Ermittlungen wegen Diebstahlsverdacht eingeleitet, sachdienliche Hinweise zum Verbleib des blauen Mercedes sowie Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Weingarten

Auto in Parkhaus touchiert

Im Parkhaus eines Lebensmittelmarktes in der Karlstraße wurde am Montag zwischen 19 Uhr und 20.30 Uhr ein Auto angefahren. Der Verursacher streifte den Spiegel des abgestellten Mercedes und flüchtete im Anschluss, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher erbittet das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666.

Aulendorf

Ballspiel auf Kindergartengelände zerstört

Sachschaden haben unbekannte verursacht, die zwischen Samstag und Sonntag auf dem Gelände eines Kindergartens in der Schussenrieder Straße ein Ballspiel zerrissen haben. Das zerstörte Spiel ließen die Vandalen außerhalb des Areal achtlos zurück. Der Polizeiposten Altshausen ermittelt wegen Sachbeschädigung, Hinweise zur Tat werden unter Tel. 07584/9217-0 erbeten.

Aulendorf

Auseinandersetzung in der Innenstadt

Ein Jugendlicher ist laut eigener Schilderung am Montag zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr bei einer Auseinandersetzung verletzt worden. Ein Unbekannter habe ihn sowie zwei Bekannte grundlos angegriffen und mit einer Schlagwaffe leicht verletzt. Das Polizeirevier Weingarten prüft den Vorfall und hat Ermittlungen eingeleitet. Etwaige Zeugen, die eine Auseinandersetzung unter Jugendlichen in der Aulendorfer Innenstadt beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 bei der Polizei Weingarten zu melden.

Aulendorf

Nach Bedrohung und Beschädigung eines Polizeiautos - Zwei Männer in Arrest

In einer polizeilichen Gewahrsamszelle gelandet sind zwei Männer, nachdem sie am Montagnachmittag in der Schussenrieder Straße für einen Polizeieinsatz gesorgt haben. Die Männer hatten sich in einer Unterkunft getroffen und dem Alkohol zugesprochen. Einer der zwei, ein 35-Jähriger, soll gegen 14 Uhr am Zimmer einer ebenfalls in der Unterkunft wohnenden Familie geklopft und diese mit einem Messer bedroht haben. Als die daraufhin gerufene Polizei das Duo antraf, verhielten sich der 35-Jährige sowie sein 49 Jahre alter Besucher äußerst aggressiv. Der 35-Jährige flüchtete daraufhin aus dem Gebäude, nahm einen großen Stein und warf diesen auf ein Polizeifahrzeug. Dabei richtete er einen größeren Schaden am Pkw an. Die Polizei leitete eine Fahndung nach dem alkoholisierten und aggressiven Mann ein und konnte ihn im Sandweg vorläufig festnehmen. Sein 49-jähriger Komplize zeigte sich ebenfalls vollkommen uneinsichtig und griff während der polizeilichen Maßnahmen nach der Dienstwaffe eines Beamten. Gegen die Gewahrsame wehrte er sich massiv und verletzte sich bei einem Gerangel leicht. Beide Männer verbrachten den Rest des Tages sowie die Nacht in der Arrestzelle. Das Kriminalkommissariat Ravensburg hat den Fall übernommen und ermittelt nun unter anderem wegen Bedrohung, Sachbeschädigung, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und versuchten Raubes der Waffe.

