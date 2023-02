Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verstoß Waffengesetz

Haßloch (ots)

Am Dienstag, dem 31.01.2023 gg. 21.22h wurden der Polizeiinspektion Haßloch Schüsse in einem Wohnanwesen in der Neugasse gemeldet. Die Überprüfung vor Ort und die geführten Fahndungsmaßnahmen führten schnell zur Aufklärung. Die Bewohner des Anwesens hatten mit den Schüssen nichts zu tun. In der Nähe konnten auf dem Boden liegend mehrere Patronenhülsen einer vermutlichen Schreckschusswaffe aufgefunden werden. Die Suche nach dem oder den Verursachern verlief negativ. Ein Strafverfahren gegen Unbekannt wegen Verstoß gg. das Waffengesetz wurde eingeleitet.

