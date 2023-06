Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen/Tettnang

Verkehrskontrollen

Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen haben zwischen Montagnachmittag und Sonntagmorgen mehrere Verkehrsteilnehmer gestoppt, die nicht mehr verkehrstüchtig waren. Um 16.15 Uhr kontrollierten die Polizisten in Tettnang eine 38 Jahre alte Radfahrerin, die offenbar zu tief ins Glas geschaut hatte. Eine Atemalkoholmessung ergab bei ihr weit über zwei Promille. Für einen 68-jährigen Pkw-Lenker endete die Fahrt gegen 20.45 Uhr in Friedrichshafen. Er war zuvor durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen und stand augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Substanzen. In Unterraderach überprüften die Polizeibeamten gegen 23 Uhr einen 23-jährigen Autofahrer auf seine Fahrtüchtigkeit. Er pustete über ein Promille und schien darüber hinaus auch unter Drogen zu stehen. Auch für einen 34-Jahre alten Pedelec-Lenker endete die Fahrt nach einer Kontrolle gegen 1 Uhr im Stadtgebiet Friedrichshafen. Er hatte durch seine Schlangenlinienfahrt die Aufmerksamkeit der Beamten erweckt, die Atemalkoholmessung zeigte die Ursache für seine Fahrweise: über 2,2 Promille. Die Verkehrsteilnehmer mussten in einer Klinik eine Blutprobe abgeben und haben nun mit einer entsprechenden Anzeige zu rechnen. Für die beiden Autofahrer hatte es darüber hinaus auch die sofortige Abgabe des Führerscheins als Konsequenz.

Meckenbeuren

Radfahrerin von Pkw erfasst

Am Montag kurz vor 10 Uhr wurde in der Hauptstraße eine 68-jährige Radfahrerin von einem Pkw erfasst und leicht verletzt. Zeugenangaben zufolge fuhr die 71-jährige Nissan-Lenkerin über eine rote Ampel und kollidierte frontal mit der Radlerin, die bei Grün über den Fußgängerüberweg fuhr. Die 68-Jährige stürzte über die Motorhaube und die Frontscheibe auf die Straße. Ein Rettungsdienst brachte die Frau zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Am Nissan entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro, am Rad fiel dieser mit rund 200 Euro eher gering aus. Die 71-jährige Unfallverursacherin blieb unverletzt, sie muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Meckenbeuren

Verkehrsunfallflucht

Rund 1.000 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montag zwischen 17.45 Uhr und 18.20 Uhr bei einem missglückten Parkmanöver in der Lenbachstraße angerichtet. Der Unfallverursacher touchierte einen geparkten BMW am hinteren rechten Radkasten und fuhr im Anschluss davon, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise etwaiger Zeugen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Oberteuringen

Auto zerkratzt

Nachdem ein Unbekannter zwischen Sonntagabend, 21.30 Uhr, und Montagnachmittag, 15 Uhr, einen auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Kornstraße geparkten Pkw beschädigt hat, ermittelt die Polizei Friedrichshafen und bittet um Hinweise. Der Täter zerkratzte den Lack des Wagens offenbar mutwillig und suchte das Weite. Beim Zusammenstoß richtete der Unbekannte rund 2.000 Euro Sachschaden an. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Überlingen

Nach Parkrempler geflüchtet

Nach einer Verkehrsunfallflucht zwischen Sonntagabend und Montagmorgen in der Frohsinnstraße ermittelt die Polizei Überlingen. Ein Unbekannter war gegen den linken Kotflügel eines geparkten Fiat Panda gestoßen und ließ den stark beschädigten Wagen einfach zurück, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Den Unfallspuren zufolge dürfte der flüchtige Verursacher mit einem Fahrzeug mit blauen Karosserieteilen unterwegs gewesen sein. Zeugen des Unfalls und Personen, die zwischen 20 Uhr und 7 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 bei der Polizei zu melden.

Bermatingen

Frontalzusammenstoß fordert drei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 17 Uhr auf der Landesstraße 205 zwischen Neufrach und Bermatingen wurden drei Personen verletzt. Ein 63-jähriger Audi-Lenker war in Richtung Bermatingen unterwegs, geriet mutmaßlich aufgrund eines plötzlich auftretenden gesundheitlichen Problems auf die Gegenfahrspur und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Opel. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge abgewiesen und gedreht. Der Opel kam im angrenzenden Feld zum Stehen. Der Unfallverursacher, sowie die 43 Jahre alte Unfallgegnerin und deren 14 Jahre alter Mitfahrer wurden bei dem Unfall eher leicht verletzt und von Rettungsdiensten in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein, der auf insgesamt etwa 25.000 Euro geschätzt wird. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Bergungsmaßnahmen dauerten bis etwa 17 Uhr an, in dieser Zeit kam es zu Verkehrsbehinderungen durch zeitweise Sperrungen der Straße.

