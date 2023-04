Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit einer verletzten Person

Sonneberg (ots)

Am 27.04.2023, gegen 18.30 Uhr beabsichtigte der 36-jähriger Fahrer eines Pkw Mercedes-Benz, in Sonneberg aus einer Einfahrt auf die Neustadter Straße aufzufahren. Dabei beachtete er die 62-jährige Fußgängerin, welche auf dem Gehweg lief, nicht und es kam zur Kollision. Die Frau kam zu Fall und zog sich Verletzungen am Kopf zu. Sie wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab bei dem 36-jährigen Fahrer einen Wert von mehr als 1,0 Promille. Daraufhin wurde mit dem 36-Jährigen eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus durchgeführt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

