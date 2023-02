POL-ANK: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen in Greifswald

Strasburg (ots) - In der vergangenen Nacht hat es in Strasburg erneut einen Mülltonnenbrand gegeben. Anwohner bemerkten gegen 23:20 Uhr einen lauten Knall in der Bollenstraße. Eine gelbe Mülltonne stand in Flammen und konnte durch die Freiwillige Feuerwehr schnell gelöscht werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Im Zuge der Nahbereichssuche wurde lediglich ein weiterer Zeuge festgestellt. Bereits ...

mehr