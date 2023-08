POL-EL: Meppen - Zeuge nach Unfallflucht gesucht

Papenburg (ots) - Am Mittwoch kam es gegen 19.05 Uhr auf der Gutshofstraße in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei befuhr mit einem Toyota Yaris die Gutshofstraße in FR Rheiderlandstraße. In einer Linkskurve kam der Toyota nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über den dortigen Gehweg und kollidierte mit einem Blumenkasten eines Anwohners. Am Blumenkasten entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. ...

