Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Blumenkasten beschädigt

Papenburg (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 19.05 Uhr auf der Gutshofstraße in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei befuhr mit einem Toyota Yaris die Gutshofstraße in FR Rheiderlandstraße. In einer Linkskurve kam der Toyota nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über den dortigen Gehweg und kollidierte mit einem Blumenkasten eines Anwohners. Am Blumenkasten entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Anschließend entfernte sich der unbekannte Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

