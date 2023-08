Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn/Neuenhaus - Zeugen gesucht

Nordhorn/Neuenhaus (ots)

Am Dienstag kam es zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen grauen Mercedes. Der Unfall ereignete sich entweder zwischen 10:50 Uhr und 12:05 Uhr auf dem Parkplatz des Arbeitsamtes an der Paul-Gerhardt-Straße in Nordhorn oder zwischen 12:25 Uhr und 12:50 Uhr an der Veldhausener Straße in Neuenhaus. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Emlichheim (Telefonnummer: 05941/92000) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell