Polizei Gütersloh

POL-GT: POL-GT: Verkehrsunfall zwischen PKW und Zweirad; eine Person schwerverletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (UK) Am 08.09.23 um 22:43 h befuhr ein 28-jähriger BMW - Fahrer aus Gütersloh allein im PKW befindlich den Nordring in Gütersloh in Fahrtrichtung Bielefeld. An der Kreuzung zur Brockhäger Straße beabsichtigte er nach links in die Brockhäger Straße in Fahrtrichtung Brockhagen abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 26-jähriger Kraftradfahrer der Marke Kawasaki ohne Sozius den Nordring aus Rtg Bielefeld kommend in Fahrtrichtung Wiedenbrück. Während des Abbiegevorgangs des BMW stießen beide Fahrzeuge zusammen. Der Kradfahrer kam zu Fall und verletzte sich schwer, aber nicht lebensgefährlich. Er trug zur Unfallzeit einen Helm. Er wurde durch Rettungskräfte erstversorgt und dann in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge wurden so beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren; es entstand ein Sachschaden von ca. 35.000EUR. Sie wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen und zur Spurensicherung sichergestellt. Während der Unfallaufnahme wurde die Kreuzung komplett gesperrt und der Verkehr abgeleitet.

