Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Pkw stößt mit Streifenwagen zusammen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Bereits am 02.03.2023 ereignete sich auf der Elsässer Straße in Freiburg ein Verkehrsunfall zwischen einem Streifenwagen der Polizei und einem weiteren Pkw.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Streifenwagen um circa 10.35 Uhr mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn die Elsässer Straße in südliche Richtung, als ein Pkw aus der Auwaldstraße nach rechts in die Elsässer Straße einbog. Kurz darauf kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand, es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro.

Der genaue Unfallhergang sowie die Unfallursache sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Es werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben. Insbesondere ein Pkw-Fahrer, der kurz vor der am Unfall beteiligten Pkw-Fahrerin ebenfalls aus der Auwaldstraße in die Elsässer Straße eingebogen sein soll, wird gebeten, sich unter Tel. 0761 882 3100 mit der Verkehrspolizei in Verbindung zu setzen.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell