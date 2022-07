Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ladung verloren

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 08.40 Uhr kam es in der Ohrdrufer Straße zu einem Verkehrsunfall. Der 59-jähriger Fahrer eines LKW fuhr gerade durch eine Kurve, als sich die Bordwand öffnete und die geladenen Getränkeflaschen auf der Straße landeten. In der Folge musste die Straße durch eine Kehrmaschine gereinigt werden, damit sie wieder gefahrlos befahren werden kann. Die restliche Ladung wurde auf einen anderen LKW umgeladen und abtransportiert. Gegen 11.15 Uhr war der polizeiliche Einsatz beendet. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell